Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor."

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor.