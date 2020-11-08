Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor."
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor."

08.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:52
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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