Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor."
08.11.2020 14:49 | Son Güncelleme: 08.11.2020 14:52
Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İzmir'deki deprem) Yaralanan 1035 vatandaşımızdan 3'ü ağır olmak üzere 24'ü halen hastanede tedavi görüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan