Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Conte ile telefonda görüştü Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Conte görüşmesinde, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendirilip, ikili ilişkileri güçlendirmeye yönelik hususlar ele alındı. Erdoğan-Conte görüşmede, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar için bütün ülkelerin hakkını koruyan ve herkesin kazanacağı bir çözüme yönelik değerlendirmelerde bulunarak, Türkiye ve İtalya arasında iş birliğini ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı. Kaynak: AA