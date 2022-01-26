Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı... - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı...

AA, Selma Kasap - Güncel
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı yukarı 2 kat artırılmıştır.

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı yukarı 2 kat artırılmıştır."

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Muhalefet, Ankara, İzmir, Güncel, Haber

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