Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı...
AA, Selma Kasap - Güncel
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı yukarı 2 kat artırılmıştır.
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere muhalefet belediyelerine genel bütçeden aktarılan paylar, 2019'dan bu yana aşağı yukarı 2 kat artırılmıştır."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri