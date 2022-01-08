Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik"

AA / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

KARAMAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karaman-Konya Hızlı Tren Hattı, TOKİ 736 Konut, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenine katıldı.

(3)

"Buradan Konya'ya Ankara'ya yüksek hızlı trenle gideceksiniz. Milletimizin hak ve özgürlük alanlarını da gerçekleştirdik. İnsanımızın refah düzeyini cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik"

"AK Parti öncesi Türkiye il bugünkü Türkiye'nin mukayesesini yapan herkes bu gerçekleri görecektir, kabul edecektir, takdir edecektir. Nankörleri koy bir kenara, takdir eden eder"

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanımızın refah düzeyini Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesine getirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karaman'da toplu açılış töreninde konuştu: (1)

 Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Yeditepe Bienali'nin açılışında konuştu: (1)

AA / Mesut Tankulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title