Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz."

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz.