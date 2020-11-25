Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz."
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz."

25.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:32
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer

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