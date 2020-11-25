Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz."
25.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 25.11.2020 12:32
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah önümüzdeki hukuki ve ekonomik reform gündemini de yine Cumhur İttifakı olarak hayata geçireceğiz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sarp Özer