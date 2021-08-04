Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.

Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde, basına kapalı yapılan ziyaret, yaklaşık 50 dakika sürdü.

Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
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