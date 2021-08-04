Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyareti sona erdi
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.
Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde, basına kapalı yapılan ziyaret, yaklaşık 50 dakika sürdü.
Ziyarette Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da eşlik etti.
Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz