Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı
04.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:17
Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan