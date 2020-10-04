Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

04.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.10.2020 19:17
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabulü başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu'nda bulunan Tersane İstanbul'daki incelemesinin ardından Üsküdar Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan, burada Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ı kabul etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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