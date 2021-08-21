Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi telefonda görüştü
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi telefonda görüştü

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi telefonda görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

 CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, ticari, askeri ve istihbari alanlarda ilişkilerdeki olumlu gidişattan memnun olduklarını, terörle mücadele konusundaki iş birliğini de artırmak gerektiğini ifade etti. Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki mevcudiyetinin yanı sıra doğrudan merkezi hükümetin kontrolünde olan Mahmur ve Sincar'da da varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK terör örgütünün ve uzantılarının kullandığı bu yere düzenlenen son operasyonda, öncekilerde olduğu gibi, sadece örgüt mensuplarının hedef alındığını, vurulan hedefin terör örgütünün iddia ettiği gibi hastane veya sağlık merkezi değil, örgütün barınma yerlerinden biri olduğunu söyledi.Terör örgütü PKK'nın köşeye sıkıştıkça bu tür yalanlara daha fazla sarıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin askeri yetenekler bakımından ulaştığı üst düzey seviyeyle birlikte bu operasyonlarda yüksek bir hassasiyet gösterdiğine işaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Mustafa Kazımi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Kazımi görüşmesinde, Türkiye-Irak ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile telefonda görüştü
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