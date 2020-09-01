Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır"
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır"

Son dakika haberleri: 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış...

01.09.2020 13:10 | Son Güncelleme: 01.09.2020 13:16

2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır."

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Husumet cepheleri Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır'

Kaynak: AA

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