Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Husumet cepheleri Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır'

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2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelişi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Adli Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bir konuşma yaptı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Husumet cepheleri ne kadar birleşirse birleşsin, Türkiye'nin yükselişini durduramayacaklardır."

Kaynak: AA