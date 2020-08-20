Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hicri yılbaşını kutladı Son dakika gündem haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İslam dünyasının Hicri yılbaşını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Milletimizin ve İslam aleminin Hicri 1442 yılını tebrik ediyor, yeni yılın ülkemiz, İslam dünyası ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Erdoğan'ın yaptığı paylaşımda ayrıca, Kabe görseli de yer aldı.

Kaynak: DHA