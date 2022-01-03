Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cari fazla veren bir ülke konumuna hızla ulaşmak için 2022 ekonomik büyüme hedefimizi yüzde 5 olarak belirledik."
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz.
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(İhracat hedefi) 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet