Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz."
Anadolu Ajansı / Eda Özdener - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Günlük 315 bin metreküp suyu arıtarak, tarımsal sulamada yeniden kullanılabilecek şekilde insanımızın hizmetine sunuyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eda Özdener