Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci ve vatandaşları selamladı

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak için geldiği Sakarya'da, kendisini bekleyen gazeteci ve vatandaşları otobüsten el sallayarak selamladı.