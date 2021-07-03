Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci ve vatandaşları selamladı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci ve vatandaşları selamladı

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci ve vatandaşları selamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak için geldiği Sakarya'da, kendisini bekleyen gazeteci ve vatandaşları otobüsten el sallayarak selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi programa katılmak için geldiği Sakarya'da, kendisini bekleyen gazeteci ve vatandaşları otobüsten el sallayarak selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Tank Palet Fabrikasındaki, programının ardından fabrikadan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fabrikadan çıkarken kendisini bekleyen gazetecileri el sallayarak selamladı. Erdoğan, yolda da durarak kaldırımda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı, hediyeler verdi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakarya'da yapımı tamamlanan projelerin açılış töreninde konuştu: (1)

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