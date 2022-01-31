Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın... - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın...

AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Engelli, Memur, Güncel, Haber

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