Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düz Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Düz Tepe Üs Bölgesi'ne gelmesi Bakan Soylu'nun askerleri selamlaması Bakan Soylu'nun askerlerle iftar yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla askerlerin bayramını kutlaması Bakan Solu'nun bir askerin ailesiyle telefonda görüşmesi HAKKARİ...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Düz Tepe Üs Bölgesi'ne gelmesi
Bakan Soylu'nun askerleri selamlaması
Bakan Soylu'nun askerlerle iftar yapması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla askerlerin bayramını kutlaması
Bakan Solu'nun bir askerin ailesiyle telefonda görüşmesi HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Düz Tepe Üs Bölgesin'deki askerlerin bayramlarını kutladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci