Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düz Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düz Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı

Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Düz Tepe Üs Bölgesi'ne gelmesi Bakan Soylu'nun askerleri selamlaması Bakan Soylu'nun askerlerle iftar yapması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla askerlerin bayramını kutlaması Bakan Solu'nun bir askerin ailesiyle telefonda görüşmesi HAKKARİ...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Düz Tepe Üs Bölgesi'ne gelmesi

Bakan Soylu'nun askerleri selamlaması

Bakan Soylu'nun askerlerle iftar yapması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla askerlerin bayramını kutlaması

Bakan Solu'nun bir askerin ailesiyle telefonda görüşmesi HAKKARİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Düz Tepe Üs Bölgesin'deki askerlerin bayramlarını kutladı.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düz Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düz Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düz Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Düz Tepe Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Demirci

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