Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır"
Son dakika haberi: Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı