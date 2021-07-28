Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sakarya Sahası Gaz Yakma Töreni"ne canlı bağlantıyla katıldı.

(2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erdoğan: 'Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor.'
Erdoğan: "Karadeniz gazının ilk fazını 2023'e yetiştirmek için hem masabaşında hem de sahada büyük bir emek harcanıyor."
Erdoğan: 'Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız.'
Erdoğan: "Yakın zamanda Karadeniz gazının devreye girmesiyle, kaynaktaki dışa bağımlılığımızı önemli oranda azaltacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Angola Cumhurbaşkanı Lourenço ile ortak basın toplantısında konuştu Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Fazıl Küçük Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Doğal gaz) Karadeniz'de açtığımız kuyular ilk değildir, son da olmayacaktır" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.7.2021 22:15:40. #1.14#

title