Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."
30.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:30
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul