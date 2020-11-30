Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."

30.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 30.11.2020 20:30
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Darbecilerden arınıp, vatan savunmasına sıkı sıkıya sarılan ordusuna hakaret edenleri bu millet affetmez."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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