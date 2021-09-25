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Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Genel
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti öncesi Teknofest ile ilgili bir paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST paylaşımı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyareti öncesi Teknofest ile ilgili bir paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde başlayan TEKNOFEST'i Cumhurbaşkanı Erdoğan da ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin bir paylaşımında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Uzayın, havacılığın, teknolojinin, inovasyonun merkezi bu yıl da TEKNOFEST. Ben de birazdan TEKNOFEST'te olacağım" ifadelerinde bulundu.

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