Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

29.12.2020 08:31 | Son Güncelleme: 29.12.2020 08:34
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari ili Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Ali Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı göndermiştir." ifadelerine yer verildi.

Özdemir'in cenazesi, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndaki törenin ardından defin işlemleri için Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gönderilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş

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