Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 Zirve Toplantısı'na katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilecek Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Bangladeş'in ev sahipliğinde çevrim içi gerçekleştirilecek Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının 10'uncu Zirve Toplantısı'na iştirak edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Zirve Toplantısı'yla 20 Ekim 2017'den beri Türkiye tarafından üstlenilen D-8 Dönem Başkanlığının, Bangladeş'e

devredileceği belirtildi.

"Dönüştürücü Bir Dünya İçin İşbirliği: Gençliğin ve Teknolojinin Gücünden Faydalanmak" temasıyla icra edilecek zirveye, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra, özel konuk olarak davet edilen İslam Kalkınma Bankası Başkanının da katılacağı bildirildi.

Zirvede, D-8 gündeminde yer alan ticari ve ekonomik işbirliği konularının ele alınacağı, güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Toplantıda, koronavirüsle mücadelede eşgüdümün yanı sıra, teşkilat bünyesinde çeşitli alanlarda sürdürülen iş birliği faaliyetlerine ivme kazandırılması, geleceğe dair vizyonun ortaya konulması, bu maksatla bir yol haritasının çizilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Zirve sonunda Dakka Bildirisi ve D-8 10 Yıllık Yol Haritası başlıklı iki belgenin de kabul edilmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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