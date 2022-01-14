Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Tuzla'daki İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı.
TUZLA, İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Tuzla'daki İçmeler Merkez Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan İçmeler Merkez Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Erdoğan'ın İstanbul Denizcilik Tersanesinde test ve eğitim gemisi TCG Ufuk'un hizmete giriş törenine katılması bekleniyor.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
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