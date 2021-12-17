Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü
Edinilen son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.