Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin...
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin...

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin... - Haberler
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