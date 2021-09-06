Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin...
Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " (Çeltik fiyatları) Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık çeşidi için 4 bin 500 lira, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş