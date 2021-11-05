Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu (Resmi Gazete'deki karar) Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme...
AA / Sibel Kurtoğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu (Resmi Gazete'deki karar) Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz.
MARMARA, BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu (Resmi Gazete'deki karar) Marmara Denizimizi koruma altına alarak bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz."
AA / Sibel Kurtoğlu - Son Dakika Haberleri
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