Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her...
AA / Mümin Altaş - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her şeyiyle ortada.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz bu işi başaracağız. Göreceksiniz enflasyon inşallah seçim öncesi nerelere düşecek; çok açık net bütün delilleriyle her şeyiyle ortada."
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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