Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı
Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı.
25.08.2020 19:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen programlara katılmak üzere geldiği Bitlis'te bölge valileriyle toplantı yaptı.
Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce de yer aldı.
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Kaynak: AA