Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna"
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Türk liram varken ne işin var senin halen yok dolardı, yok avroydu. Türk lirası, Türk lirası, alışacaksınız buna"
??Sizce, dolardaki düşüşün en büyük sebebi nedir?— Haberler (@Haberler) December 25, 2021
AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri
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