Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Berk Özkan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldığı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından, Levent'te yapımı devam eden Barbaros Hayrettinpaşa Camisi inşaatında makam aracını durdurarak incelemelerde bulundu.

Erdoğan, daha sonra Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kıldı

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