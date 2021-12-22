Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Memur-Sen heyetini kabul etti - Haberler
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Memur-Sen heyetini kabul etti

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bilgin ve Memur-Sen heyetini kabul etti
AA / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 20 dakika sürdü.

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AA / Zafer Fatih Beyaz - Son Dakika Haberleri

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