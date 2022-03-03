Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin darbecilerle, bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesi hep milletin desteğiyle başarıya ulaşmıştır" - Haberler

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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti'nin darbecilerle, bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesi hep milletin desteğiyle başarıya ulaşmıştır"

AA - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

ANKARA (AA) - Ak Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (3)

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin darbecilerle, bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesi hep milletin desteğiyle başarıya ulaşmıştır

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin darbecilerle, bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesi hep milletin desteğiyle başarıya ulaşmıştır

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin darbecilerle, bölgesel ve küresel güçlerle mücadelesi hep milletin desteğiyle başarıya ulaşmıştır

AA - Güncel

Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Ankara, Güncel, Haberler

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