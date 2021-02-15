Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Kongresi'ne video konferansla bağlandı

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Son dakika gündem haberi: Rize 7. Olağan İl Kongre salonundaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile Konya'ya bağlantı yapması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

Rize 7. Olağan İl Kongre salonundaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile Konya'ya bağlantı yapması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada partisinin Konya İl Kongresine canlı bağlantıyla katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı