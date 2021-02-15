Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Kongresi'ne video konferansla bağlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Kongresi'ne video konferansla bağlandı

15.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:45

Son dakika gündem haberi: Rize 7. Olağan İl Kongre salonundaki katılımcılar Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile Konya'ya bağlantı yapması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep...

Rize 7. Olağan İl Kongre salonundaki katılımcılar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile Konya'ya bağlantı yapması RİZE - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda partisinin Rize 7. Olağan İl Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada partisinin Konya İl Kongresine canlı bağlantıyla katıldı.

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Kongresi'ne video konferansla bağlandı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Kongresi'ne video konferansla bağlandı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Kongresi'ne video konferansla bağlandı
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Kongresi'ne video konferansla bağlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Fahrettin Koca Mehmet Ali Çelebi Temel Karamollaoğlu
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Demet Özdemir Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Aykut Kocaman Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya İl Kongresi'ne video konferansla bağlandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 16:51:47. #1.15#
title