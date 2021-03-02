Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adli kontrol tedbirlerini de tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz"

Programına davet ettiği Ajdar'ın istediği parayı duyan Armağan Çağlayan, dumur oldu

Son ankette büyük sürpriz! Seçim barajını sadece üç parti geçebiliyor

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (6)

Erdoğan: "Mevzuatı ve uygulamayı, ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının en geniş şekilde teminat altına alınması doğrultusunda gözden geçiriyoruz."

Erdoğan: "İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz."

Erdoğan: "Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz"

Erdoğan: "Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği'ni yeniden düzenliyoruz."

Erdoğan: "Katalog suçlarda 'somut delile dayanma şartı' getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adli kontrol tedbirlerini de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz."

Erdoğan: "İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylem Planı ile ifade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek."

Erdoğan: "Şikayete bağlı suçlarda açıklamalı davetiye tebliğine rağmen mazeretsiz olarak duruşmaya gelinmemesi halinde, davanın düşürülmesine ilişkin değişiklik yapıyoruz. Böylece yıllarca açık duran dosyaları, sürüncemede kalan yargılamaları ortadan kaldırıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı