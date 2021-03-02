Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adli kontrol tedbirlerini de tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz"
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adli kontrol tedbirlerini de tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz"

02.03.2021 15:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:44

Son dakika habere göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. (6)

Erdoğan: "Mevzuatı ve uygulamayı, ifade özgürlüğü ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının en geniş şekilde teminat altına alınması doğrultusunda gözden geçiriyoruz."

Erdoğan: "İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştiriyoruz."

Erdoğan: "Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlıyoruz"

Erdoğan: "Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği'ni yeniden düzenliyoruz."

Erdoğan: "Katalog suçlarda 'somut delile dayanma şartı' getirerek, tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adli kontrol tedbirlerini de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz."

Erdoğan: "İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eylem Planı ile ifade alma işlemleri artık 7 gün 24 saat yapılabilecek."

Erdoğan: "Şikayete bağlı suçlarda açıklamalı davetiye tebliğine rağmen mazeretsiz olarak duruşmaya gelinmemesi halinde, davanın düşürülmesine ilişkin değişiklik yapıyoruz. Böylece yıllarca açık duran dosyaları, sürüncemede kalan yargılamaları ortadan kaldırıyoruz."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adli kontrol tedbirlerini de tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adli kontrol tedbirlerini de tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adli kontrol tedbirlerini de tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Adli kontrol tedbirlerini de tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlıyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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