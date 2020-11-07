Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

07.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:21
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

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