Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.
07.11.2020 16:21 | Son Güncelleme: 07.11.2020 16:21
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan