Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik"
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik"

26.01.2021 14:58 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:06

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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