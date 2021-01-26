Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik"

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'ne katıldı.