Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik"
26.01.2021 14:58 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:06
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Sosyal Atama Töreni'ne katıldı.
(5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2002 yılında yalnızca 5 bin 777 olan engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik."
Kaynak: Anadolu Ajansı