Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir"
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Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir"

Anadolu Ajansı / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Yargıtay Yeni Hizmet Binası'nın drone görüntüleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (9)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet...

Yargıtay Yeni Hizmet Binası'nın drone görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (9)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir."

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir'
Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: '15 Temmuz, yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
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