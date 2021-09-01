Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir"

Gelen son dakika haberine göre Yargıtay Yeni Hizmet Binası'nın drone görüntüleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (9)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet...

Yargıtay Yeni Hizmet Binası'nın drone görüntüleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı (9)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Asıl görevlerini bir kenara bırakıp vesayet güçlerine, cuntacılara selam duranların elinde yargının nasıl bir zulüm makinesine dönüşebileceğini gördük."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "15 Temmuz, demokrasi tarihimizde pek çok açıdan olduğu gibi yargı kültürü bakımından da bir dönüm noktası niteliğindedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu