Son dakika haber: Polisten sürücülere Trafik Haftası hediyesi
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Son dakika haber: Polisten sürücülere Trafik Haftası hediyesi

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Çorum'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında sürücülere çeşitli hediyeler verildi.

Çorum'da Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kutlama etkinlikleri kapsamında sürücülere çeşitli hediyeler verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, Trafik Haftası kapsamında sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamak ve konuya ilişkin duyarlılığı artırmak amacıyla uygulama yaptı.

Karadeniz Bölgesi ile İçanadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda oluşturulan uygulama noktasındaki denetimlerde sürücüler emniyet kemeri kullanımı, hız sınırı, uykusuz araç kullanmamaları gibi konularda uyarıldı. Denetimde ayrıca sürücü ve yolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma kapsamında incelendi.

Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel'in de katıldığı uygulamada sürücülere broşür veren ekipler, ayrıca içinde özellikle çocukların trafik konusunda bilinçlenmesine katkı sağlayacak Trafik Haftası çantası hediye edildi.

Son dakika haber: Polisten sürücülere Trafik Haftası hediyesi
Son dakika haber: Polisten sürücülere Trafik Haftası hediyesi
Son dakika haber: Polisten sürücülere Trafik Haftası hediyesi
Son dakika haber: Polisten sürücülere Trafik Haftası hediyesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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