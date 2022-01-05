Son dakika gündem: ÇORUM'DA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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Son dakika gündem: ÇORUM'DA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişi de yaralandığı kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı.

ÇORUM (DHA) - ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, otomobil ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişi de yaralandığı kaza anı MOBESE kameralarına yansıdı.

Kaza, 1 Ocak'ta İstanbul-Samsun D-100 karayolu Çorum Kavşağı'nda meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun istikametine seyir halinde olan Mehmet Emül idaresindeki 34 AH 5025 plakalı otomobil ile Osmancık ilçesi yönüne giden Ramazan Demir yönetimindeki 19 ABP 920 plakalı hafriyat kamyonu kavşakta çarpıştı. İki aracın karıştığı kazada, otomobilde bulunan Güzel Emül kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sürücüsü Mehmet Emül ise tedavi altına alındı.

Kaza anı İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait MOBESE kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobil ve hafriyat kamyonunun kavşakta çarpıştığı ve otomobilin sürüklendiği anlar yer alıyor.

Son dakika gündem: ÇORUM'DA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika gündem: ÇORUM'DA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Son dakika gündem: ÇORUM'DA OTOMOBİL İLE KAMYONUN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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