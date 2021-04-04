Son dakika gündem: Çorum'da evlerinde yangın çıkan çift yaşamını yitirdi
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Son dakika gündem: Çorum'da evlerinde yangın çıkan çift yaşamını yitirdi

Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Çorum'da evlerinde yangın çıkan çift yaşamını yitirdi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Çorum'un Osmancık ilçesinde, karı koca evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, karı koca evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Doğan köyünde Sadık Gezer (73) ve eşi Ümmühan Gezer'in (70) yaşadığı evde yangın çıktı.

İhbar üzerine köye sevk edilen Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, Ümmühan Gezer hayatını kaybetti, köylülerce evden çıkartılan eşi Sadık Gezer (73) ambulansla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan ve ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Gezer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yangının ilk belirlemelere göre sobadan çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Akıllı

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