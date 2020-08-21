Son dakika gündem: Çorlu ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı
Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı.
21.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.08.2020 15:47
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı.
Dün Emrah Güneş'in kullandığı 34 FY 2548 plakalı otomobil, Çorlu - Çerkezköy çevre yolu fakülte mevkinde kontrolden çıkarak bariyere çarpmış, araçtaki Gaye Tunca olay yerinde hayatını kaybetmiş Zekiye Sungur ve sürücü yaralanmıştı.
Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Güneş, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece "Taksirle adam öldürme" suçundan tutukladı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA