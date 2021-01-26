Son dakika gündem: Çorlu'da asayiş
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Son dakika gündem: Çorlu'da asayiş

26.01.2021 15:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 15:26
Son dakika gündem: Çorlu'da asayiş

Son dakika haberine göre Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı.

Çorlu ilçesinde polis ekiplerince yapılan denetimlerde aranan 4 kişi yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi ve çevresinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı, motor ve şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Şüpheli S.K'nin üzerinde ise ruhsatsız tabanca ve 5 dolu fişek bulundu.

31 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Çorlu'da polis ekipleri, Cemaliye Mahallesi Hakkı Efendi Sokak'taki bir bankanın alüminyum korkulukların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli Ö.Y'yi başka bir iş yerinden hırsızlık yapıp kaçmaya çalışırken yakaladı. Şüphelinin 31 suç kaydı olduğu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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