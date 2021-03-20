Son dakika haber... ANTALYA Çöpte bulduğu kelepçeyle kendisini çöp arabasına kelepçeledi, yardımına polis yetişti
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Son dakika haber... ANTALYA Çöpte bulduğu kelepçeyle kendisini çöp arabasına kelepçeledi, yardımına polis yetişti

20.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 11:00
Son dakika haber... ANTALYA Çöpte bulduğu kelepçeyle kendisini çöp arabasına kelepçeledi, yardımına polis yetişti

Son dakika haber... Çöpte bulduğu kelepçeyle kendisini çöp arabasına kelepçeledi, yardımına polis yetiştiANTALYA'da çöp toplayıcısı Suriyeli Museffe Derviş (13), çöpten bulduğu kelepçenin bir ucunu eline, diğer ucunu da çöp arabasına taktı.

Çöpte bulduğu kelepçeyle kendisini çöp arabasına kelepçeledi, yardımına polis yetişti

ANTALYA'da çöp toplayıcısı Suriyeli Museffe Derviş (13), çöpten bulduğu kelepçenin bir ucunu eline, diğer ucunu da çöp arabasına taktı. Kelepçeyi çıkaramayınca yolda açık gördüğü işletmenin çalışanlarından kendisine yardım etmelerine isteyen küçük Museffe, çağırılan polis ekiplerince kurtarıldı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda meydana geldi. Suriyeli çöp toplayıcısı Museffe Derviş, çöp konteynerinde kelepçe buldu. Küçük çocuk bir süre oynadığı kelepçenin bir ucunu bir eline, diğer ucunu da çöp arabasına taktı. Museffe, kelepçeyi açamayınca açık olarak gördüğü işletmede bulunan çalışanlardan yardım istedi. İşletme çalışanları kelepçeyi açmayı başaramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Yunus timleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, kendilerinde bulunan kelepçelerin anahtarlarını deneyerek Museffe Derviş'i kurtardı. Museffe Derviş, polislerin kelepçeyi nerden buldun sorusuna çöpten bulduğunu söylerken, 'neden eline taktın' sorusuna ise, 'çalışıp çalışmadığına bakmak için' yanıtını verdi.

Kelepçeden kurtulan Museffe Derviş, çöp arabasını alarak gözden kayboldu.

Son dakika haber... ANTALYA Çöpte bulduğu kelepçeyle kendisini çöp arabasına kelepçeledi, yardımına polis yetişti
Son dakika haber... ANTALYA Çöpte bulduğu kelepçeyle kendisini çöp arabasına kelepçeledi, yardımına polis yetişti
Son dakika haber... ANTALYA Çöpte bulduğu kelepçeyle kendisini çöp arabasına kelepçeledi, yardımına polis yetişti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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