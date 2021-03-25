Son dakika gündem: "Çok yüksek riskli" Samsun'da otogara asker uğurlamaya gelen kalabalık, polis ekiplerince dağıtıldı

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da, otogara asker uğurlamaya gelen yaklaşık 100 kişi polis ekiplerince dağıtıldı.