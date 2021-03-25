Son dakika gündem: "Çok yüksek riskli" Samsun'da otogara asker uğurlamaya gelen kalabalık, polis ekiplerince dağıtıldı
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Son dakika gündem: "Çok yüksek riskli" Samsun'da otogara asker uğurlamaya gelen kalabalık, polis ekiplerince dağıtıldı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' Samsun'da otogara asker uğurlamaya gelen kalabalık, polis ekiplerince dağıtıldı

Gelen son dakika haberine göre Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da, otogara asker uğurlamaya gelen yaklaşık 100 kişi polis ekiplerince dağıtıldı.

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Sağlık Bakanlığınca açıklanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre, "çok yüksek riskli" grupta yer alan Samsun'da, otogara asker uğurlamaya gelen yaklaşık 100 kişi polis ekiplerince dağıtıldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asker uğurlaması için konvoy oluşturan vatandaşların araçlarla Yusuf Ziya Yılmaz Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gittikleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otogara giden ekipler, asker uğurlamaya gelenlerin yaklaşık 100 kişi olduğunu tespit edince takviye ekip istedi.

Çevik kuvvet ekiplerinin katılımıyla vatandaşlar otogardan dışarı çıkarıldı.

Şüpheli vatandaşların üzerlerinde ve araçlarında arama yapan ekipler, 2 kurusıkı tabanca ile yaklaşık 50 torpil ele geçirdi.

Ele geçirilen tabancalarla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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