Son dakika gündem: "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 47 kişiye ceza
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Son dakika gündem: "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 47 kişiye ceza

Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: 'Çok yüksek riskli' kategorisindeki Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 47 kişiye ceza

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında polis ekiplerince yapılan denetimlerde 47 kişiye ceza verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında polis ekiplerince yapılan denetimlerde 47 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde dün gece sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde açık olduğu tespit edilen 2 eğlence mekanında denetim yaptı.

Polis, eğlence mekanlarındaki 47 kişiye "sosyal mesafe", "maske" ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından cezai işlem uyguladı.

Denetlenen iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sorumluları Ali Y. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "mühür bozma", Muharrem P. hakkında ise "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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