Son dakika gündem: "Çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da 2 eğlence mekanında yakalanan 47 kişiye ceza

Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk değerlendirme haritasına göre "çok yüksek riskli" kategorisindeki Konya'da, kısıtlamalara rağmen açık bulunan 2 eğlence mekanında polis ekiplerince yapılan denetimlerde 47 kişiye ceza verildi.