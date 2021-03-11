Son dakika gündem: "Çok yüksek risk" kategorisindeki Aksaray'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı
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Son dakika gündem: "Çok yüksek risk" kategorisindeki Aksaray'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı

11.03.2021 15:13 | Son Güncelleme: 11.03.2021 15:30
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Son dakika haber: Aksaray İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, nikah salonu, düğün salonu ve kütüphane girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Aksaray İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, nikah salonu, düğün salonu ve kütüphane girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında olağanüstü toplantı yapıldığı belirtildi.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buna göre, salgınla mücadele sürecinde alınan tüm tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve tedarik zincirlerinin aksamaması ilkesi açısından önem arz eden ulaşım faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması ve seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla İçişleri Bakanlığının 8 Mart'taki genelgesi doğrultusunda; yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4 yetki belgesi olan toplu taşıma araçları HES kodu sorgulanması zorunluluğu olmak üzere, tedbirlere uymak kaydıyla ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilecek."

Açıklamada, alınan yeni tedbirler kapsamında, il genelindeki tüm berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, nikah salonu, düğün salonu ve kütüphane girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılması zorunluluğu getirildiği bildirildi.

Öte yandan Ortaköy ilçesine bağlı Çatin köyünde, komşu ziyaretlerinin fazla olması nedeniyle dün başlayan karantina uygulamasıyla köy 7 gün süre ile giriş çıkışa kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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