Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti, başına tabureyle vurdu (2)YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, TARTIŞMANIN SEBEBİ YEMEĞİ BEĞENMEMESİİzmir'in Aliağa ilçesinde Tekin Yaşmin'in çocuklarının gözü önünde İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou'u darp ettiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti, başına tabureyle vurdu (2)

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, TARTIŞMANIN SEBEBİ YEMEĞİ BEĞENMEMESİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde Tekin Yaşmin'in çocuklarının gözü önünde İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou'u darp ettiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Yaşmin'in, balkonda Khodajou'nun başına tabureyle vurup, darp etmesi yer aldı. Khodajou'nun daha fazla vurmaması için Yaşmin'in ayaklarına kapanması da görüntülerde yer aldı. Bu sırada çiftin iki çocuğundan birinin de balkona çıktığı görüntülerde dikkati çekti. Komşuları tartışmanın alkollu eve gelen Tekin Yaşmin'in yemeği beğenmemesinden nedeniyle çıktıgını ileri sürdü.

Yaşmin'in bir süre sonra gittiği, darp edilen Khodajou'nun ise güçlükle yerden kalkıp çocuklarını içeriye soktuğu anlar da vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde yer aldı.

Çiftin yaklaşık 8 yıldır birlikte oldukları ve resmi nikahlarının bulunmadığı, biri engelli 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Öte yandan Khadijeh Khodajou'nun, oturma izninin bittiği de belirtildi.

YARDIMINA KOMŞULARI KOŞTU

Khadijeh Khodajou'nun iki çocuğunun gözü önünde darp edildiğine tanık olan mahalleli o anları anlattı. Olaya müdahale eden vatandaşlardan Murat Doğan, "Ben, karşı komşularıyım. Balkonda otururken çocukların bağırışlarını duydum. Çocuk balkondan düştü sandım ve aşağıya inip baktım. Darp olayı olduğunu görünce ise kapıyı çaldık ama açan olmadı. Bir süre sonra eşini darp eden kişi bizim gittiğimizi sanıp dışarı çıkınca polis gelene kadar beklettik. Ardından da onu polise teslim ettik. Bir gün önce de bir tartışma yaşanmıştı. Ona da balkondan bağırarak müdahale ettim. Biz mahalleli olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Kadının vatandaşlık alması için gerekli ücreti aramızda topladık" dedi.

Mahalle sakinlerinden Burak Gencin ise, "Evde otururken birden sokaktan çığlık sesleri gelmeye başladı. Sesler üzerine balkona çıktım. Bir kadının eşi tarafından darp edildiğini gördüm. Bunun üzerine hemen 155'i aradım. Sosyal medyadan da olayı duyurduk. Tüm mahalle dışarıdaydı. Polisin gelmesiyle de kadın ve çocukları kurtarıldı. Öğrendiğimiz kadarıyla eşine şiddet uygulayan kişi tutuklanmış" diye konuştu.

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Muharrem İnce Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Hasan Polatkan
Magazin Göksel Düm Tek Tek
Spor Marcao Mustafa Denizli Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Şenol Güneş Emre Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 16:04:42. #1.11#