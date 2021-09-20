Son dakika haber! ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE EŞİNİ DARP ETTİ, BAŞINA TABUREYLE VURDU

Çocuklarının gözü önünde eşini darp etti, başına tabureyle vurdu (2)

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, TARTIŞMANIN SEBEBİ YEMEĞİ BEĞENMEMESİ

İzmir'in Aliağa ilçesinde Tekin Yaşmin'in çocuklarının gözü önünde İran uyruklu eşi Khadijeh Khodajou'u darp ettiği olayda yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Yaşmin'in, balkonda Khodajou'nun başına tabureyle vurup, darp etmesi yer aldı. Khodajou'nun daha fazla vurmaması için Yaşmin'in ayaklarına kapanması da görüntülerde yer aldı. Bu sırada çiftin iki çocuğundan birinin de balkona çıktığı görüntülerde dikkati çekti. Komşuları tartışmanın alkollu eve gelen Tekin Yaşmin'in yemeği beğenmemesinden nedeniyle çıktıgını ileri sürdü.

Yaşmin'in bir süre sonra gittiği, darp edilen Khodajou'nun ise güçlükle yerden kalkıp çocuklarını içeriye soktuğu anlar da vatandaşların cep telefonlarıyla çektiği görüntülerde yer aldı.

Çiftin yaklaşık 8 yıldır birlikte oldukları ve resmi nikahlarının bulunmadığı, biri engelli 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Öte yandan Khadijeh Khodajou'nun, oturma izninin bittiği de belirtildi.

YARDIMINA KOMŞULARI KOŞTU

Khadijeh Khodajou'nun iki çocuğunun gözü önünde darp edildiğine tanık olan mahalleli o anları anlattı. Olaya müdahale eden vatandaşlardan Murat Doğan, "Ben, karşı komşularıyım. Balkonda otururken çocukların bağırışlarını duydum. Çocuk balkondan düştü sandım ve aşağıya inip baktım. Darp olayı olduğunu görünce ise kapıyı çaldık ama açan olmadı. Bir süre sonra eşini darp eden kişi bizim gittiğimizi sanıp dışarı çıkınca polis gelene kadar beklettik. Ardından da onu polise teslim ettik. Bir gün önce de bir tartışma yaşanmıştı. Ona da balkondan bağırarak müdahale ettim. Biz mahalleli olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Kadının vatandaşlık alması için gerekli ücreti aramızda topladık" dedi.

Mahalle sakinlerinden Burak Gencin ise, "Evde otururken birden sokaktan çığlık sesleri gelmeye başladı. Sesler üzerine balkona çıktım. Bir kadının eşi tarafından darp edildiğini gördüm. Bunun üzerine hemen 155'i aradım. Sosyal medyadan da olayı duyurduk. Tüm mahalle dışarıdaydı. Polisin gelmesiyle de kadın ve çocukları kurtarıldı. Öğrendiğimiz kadarıyla eşine şiddet uygulayan kişi tutuklanmış" diye konuştu.