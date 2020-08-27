Son dakika gündem: Çocuk gürültüsü tartışmasında eltisini bıçaklayan kadın adliyede Son dakika gelişmesine göre SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartıştığı, üst katında yaşayan eltisi Nurcan A.'yı (38) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), adliyeye sevk edildi.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, çocukların yaptığı gürültü nedeniyle tartıştığı, üst katında yaşayan eltisi Nurcan A.'yı (38) karnından bıçaklayarak ağır yaralayan Şehri A. (35), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün sabah, Karasamsun Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı apartmanda yaşayan eltiler Nurcan A. ve Şehri A. arasında çocuk gürültüsü yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Şehri A., evinin mutfağından aldığı bıçağı Nurcan A.'nın karnına sapladı.

Ağır yaralanan Nurcan A., ihbar üzerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Nurcan A.'nın hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.Gözaltına alınan Şehri A. ise ifadesinde, "Eltim ile aynı apartmanda altlı üstlü oturuyoruz. Çocukları sürekli evde gürültü yapıyor. Bundan dolayı sürekli tartışıyorduk. Ben de bir anlık sinirle kendimi kaybettim ve bıçakladım" dedi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şehri A., bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA