AĞRI ÇOCUK ÇOBANIN BAYRAK HASSASİYETİ DUYGULANDIRDI

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde yaylada otlayan koyunlarını getirmek için evinden çıkan çocuğun bayrak hassasiyeti, duygulandırdıDiyadin'e bağlı Hacıhalit köyünde, 21 Nisan Çarşamba günü otlamaları için dışarıya saldığı koyunlarını geri getirmek için evinden çıkan Ağrı...

AĞRI'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacıhalit köyünde yaylada otlayan koyunlarını getirmek için evinden çıkan çocuğun bayrak hassasiyeti, duygulandırdı

Diyadin'e bağlı Hacıhalit köyünde, 21 Nisan Çarşamba günü otlamaları için dışarıya saldığı koyunlarını geri getirmek için evinden çıkan Ağrı Güzel Sanatlar Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Mert Yeşil (15), geçen yıl mezun olduğu köy okulunun önünden geçerken bayrak direğinde asılı olan bayrağın, rüzgarın etkisi ile yarıya indiğini fark etti. Bu durum karşısında kayıtsız kalmayan Mert, yolunu değiştirip bayrağı yeniden göndere çekip sabitleştirdikten sonra yoluna devam etti.

Mert'in bu örnek davranışı okulun güvenlik kameralarına yansırken, okul idarecileri ve öğretmenleri bu görüntüler karşısında duygulanarak görüntüleri okulun sosyal medya hesabından, 'Koyunlarını getirmeye giden öğrencimiz bayrağın rüzgarın etkisiyle gönderde yarı çekili olduğunu görüyor ve bizim tüylerimizi diken diken eden bu görüntü ortaya çıkıyor. Bayrak aşkımız hiç bitmesin, gününüz kutlu olsun çocuklar notu ile paylaştı.

Yapılan paylaşım sosyal medyada beğeni rekoru kırarken, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin de paylaşıma, 'Yavrumuza ve onu yetiştiren siz değerli öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bayrağımız her zaman gönderde olacak. İyi ki varsınız ifadeleri ile karşılık verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı