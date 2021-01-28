Son dakika gündem: Çocuğa cinsel istismar sanığı marketçiye 33 yıl hapis

VAN'da, E.L. (10) adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan market sahibi E.B., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2019 yılında Van'da meydana geldi. Markete giren E.L. adlı kız çocuğu, işletme sahibi E.B.'nin cinsel istismarına uğradı. Annesinin durumu fark edip, polisi arayarak, şikayetçi olmasının ardından E.B., gözaltına alındı. Olayla ilgili cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Van 1'inci Ağır Mahkemesi'nde kamu davası açılırken, adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuklu sanık E.B. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 28 yıl 1 ay 15 gün, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 33 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası kararı verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gülay KUYUCU