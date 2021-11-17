CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA - Haberler
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CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki araca çarptı.

BURSA'da aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki araca çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan cip, başka bir araca da çarparak ters döndü. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ara sokakta aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 16 MA 3302 plakalı cip, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Daha sonra kaldırıma çıkan cip, başka bir araca da çarparak ters döndü. Kazada yara almayan kurtulan sürücü, araçtan indikten olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücünün tespit edilmesi için çalışma başlattı. Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

'ÇOK ŞÜKÜR SOKAKTA KİMSE YOKTU'

Kaza anını anlatan görgü tanığı Osman Sanlı de Otomobil yukarıdan geliyordu. Baktım biraz süratli, önce park halindeki araca çarptı sonra kaldırıma çıkıp diğer aracın üzerine düştü. Süratli olmasa ters dönmezdi. Yaralı kimse yoktu, çok şükür sokakta kimse yoktu dedi.

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

CİPİN ARAÇLARA ÇARPIP TAKLA ATTIĞI KAZA KAMERADA

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