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Son dakika gündem: Cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimine 1 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimine 1 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre KAYSERİ'de, yasa dışı cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimi yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, yasa dışı cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimi yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, 2 gün önce Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir imalathanede cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, imalathaneye baskın düzenledi. Aramalarda kaçak olarak üretilen cinsel gücü arttırıcı çikolata ile 3,5 ton bal, 100 kilo sildenafil maddesi ve cinsel içerikli haplar ele geçirildi.Ürünlerin yaklaşık 10 milyon TL değerinde olduğu belirtildi. Olayla ilgili M.R. ile Suriye uyruklu M.S. gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak ürünler ise Kocasinan Belediyesi'nin çöp aracına yüklenerek imha edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.R. tutuklandı, Suriye uyruklu M.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son dakika gündem: Cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimine 1 tutuklama

Son dakika gündem: Cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimine 1 tutuklama

Son dakika gündem: Cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimine 1 tutuklama

Son dakika gündem: Cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimine 1 tutuklama

Son dakika gündem: Cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimine 1 tutuklama

Son dakika gündem: Cinsel gücü arttırıcı çikolata üretimine 1 tutuklama

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Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri

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